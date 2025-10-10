Oyuncu Irmak Ünal, yaptığı son paylaşımla konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında, nereli? Irmak Ünal kanser mi?

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, 1977 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul ve orta okul eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sardı. Radyo Bilkent'in kuruluşunda pay sahibi oldu. Ardından Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.

IRMAK ÜNAL'IN HAYATI VE KARİYERİ

Ünal, 1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diploma aldı.

2000 yılında Bela Theatre Union ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

2002 yılında gelen teklifi değerlendirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Kampüsistan isimli yapımda rol alarak tanındı. Haziran Gecesi isimli dizide oynadı. Ardından, Nehir, Ahh İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu.

IRMAK ÜNAL EVLİ Mİ?

Ünal'ın Emre Karabacak ile evliliğinden Kayla ve Vadi isimlerinde iki çocuğu vardır.

IRMAK ÜNAL KANSER Mİ?

Yaşamını Bali'de sürdüren oyuncu Irmak Ünal, ocak ayından beri meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. İki çocuk annesi Irmak Ünal; "Sonuçların meme kanseri kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü. Ne sürpriz! Ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" dedi.