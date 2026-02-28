Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özcan ile birlikte belediye ile bağlantılı olduğu ifade edilen 13 kişinin daha 'irtikap soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Peki, İrtikap nedir? İrtikap cezası nedir?

İRTİKAP NEDİR?

İrtikap veya irtikāb; Türk Ceza Kanunu'nda verilen kamusal görevi çıkar sağlama, adam kayırma minvali şahsi amaçlarla kullanılmasıyla işlenen suçu ifade eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "Yüz kızartıcı suçlar" kapsamında görülen bu fiili işleyen kişiler devlet memuru olamazlar ve işledikleri bu suç adli sicil kayıtlarında da uzunca bir süre görünür.

İRTİKAP NE DEMEK?

İrtikāb, (Ağır bir şeyi) üstüne alma, suç veya günah işleme.

İRTİKAP CEZASI NEDEN VERİLİR?

İcbar (Zorlama) Suretiyle İrtikap: Görevlinin, işini yapmamakla tehdit ederek veya zor kullanarak para/menfaat istemesidir (Örn: Ameliyat için doktorun para istemesi).

İkna Suretiyle İrtikap: Görevlinin, hileli davranışlarla kişiyi menfaat sağlamaya ikna etmesidir.

Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap: Vatandaşın bir hata (örneğin vergi hesabı) yaptığını fark eden memurun, bu hatayı düzeltmeyerek haksız kazanç sağlamasıdır.