İş bilgisayarını özel işlerinde kullananlar dikkat!

21 Eylül 2021 Salı, 13:29

Amerikalı teknoloji ve medya haberleri ağı The Verge’den Monica Chin’in açıklamasına göre iş için atanmış bilgisayarlarda kişisel kullanım önemli derecede gizlilik tehlikesi oluşturuyor. Şirketler Slack ve G-Suite Enterprise gibi şirket içi iletişimin sağlandığı programlarda hareketlerinize rahatlıkla erişebiliyor.

Webtekno’da yer alan habere göre, şirketler çalışanlarının cihazlarını görüntülemek ve takip edebilmek için birçok yazılıma sahip. Coğrafi konum, internet geçmişi ve sosyal medya gezintilerinden fotoğraflara kadar her türlü kişisel veri, şirket tarafından görüntülenebiliyor.

SÖZLEŞMELERLE ERİŞİMİ ONAYLAYABİLİRSİNİZ

Şirket çalışanları, iş bilgisayarında kullanılan uygulamalarla ya da iş yeri tarafından imzalanan anlaşmalarla cihazın kendisine ait olmadığını kabul etmiş oluyor. Bu yüzden kişisel hesap dahi olsa aynı bilgisayarda oturum açmak verilere erişilmesine yol açabilir. Çalışan kişinin iş bilgisayarında e-posta ve sosyal medya başta olmak üzere kişisel çevrimiçi uygulamaları kullanması gizliliği tehdit edebilir.



