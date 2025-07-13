IShowSpeed, İstanbul'a geldi. Önce Taksim'e giden daha sonra çeşitli yerleri gezen IShowSpeed'e diğer fenomen isim CZN Burak eşlik etti. Peki, IShowSpeed kimdir? Fenomen Speed nereli, kaç Yaşında? IShowSpeed'in kaç takipçisi var?

ISHOWSPEED KİMDİR?

Darren Jason Watkins Jr. (d. 21 Ocak 2005), çevrimiçi olarak IShowSpeed veya kısaca Speed olarak bilinir, Amerikalı bir YouTuber, yayıncı, rapçi ve internet kişiliğidir. Öncelikle FIFA, Fortnite gibi video oyunları oynadığı çeşitli canlı yayınlarıyla tanınır. Watkins, canlı yayınlarda çoğu zaman şok edici davranışlarıyla dikkat çekiyor ve bu da onu güçlü bir takipçi kazanmasına yardımcı olurken aynı zamanda onu birçok tartışmanın merkezine yerleştiriyor.

Cincinnati, Ohio'da doğup büyüyen Watkins, "IShowSpeed" kanalını 2017'de kaydettirdi ve genel olarak oyun videoları yayınladı. Watkins, 2021'den 2022'ye kadar, kısmen canlı yayınlarından göz alıcı kliplerin sosyal medya platformlarında dolaşımı nedeniyle önemli bir popülerlik kazanmaya başladı. 2022'de 12. Streamy Awards'da Yılın Çıkış Yapan Yayıncısı seçildi. 4 Kasım 2022'de Warner Records aracılığıyla 2022 FIFA Dünya Kupası onuruna World Cup şarkısını yayınladı.

SPEED İSTANBUL'DA

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed, yani Darren Jason Watkins Jr., 2025 yazında İstanbul’un enerjik sokaklarında boy gösteriyor! FIFA ve Fortnite yayınlarıyla tanınan, Cristiano Ronaldo hayranlığıyla bilinen bu genç fenomen, Türkiye’ye olan sevgisini bir kez daha kanıtladı. İstanbul’a gelip Taksim’den Galata Kulesi’ne uzanan canlı yayınlarıyla sanal medyayı salladı. CZN Burak ile geçirdiği eğlenceli anlar, döner ve Maraş dondurması deneyimleri, 500 bin anlık izleyiciye ulaşan yayınlarıyla viral oldu. Speed’in İstanbul macerası, Türkiye’deki hayran kitlesini coştururken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor.