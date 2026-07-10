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Işıltılı ve dinlenmiş bakışlar için: Yorgun gözlere ve morluklara doğal çözümler...

Işıltılı ve dinlenmiş bakışlar için: Yorgun gözlere ve morluklara doğal çözümler...

10.07.2026 17:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Işıltılı ve dinlenmiş bakışlar için: Yorgun gözlere ve morluklara doğal çözümler...

Ekran karşısında geçirilen uzun saatler, uykusuzluk ve stres; göz altlarında şişlik, morluk ve yorgun bir ifadeye yol açabilir. Yoğun kimyasal ürünlere başvurmadan, evdeki pratik yöntemlerle canlı ve dinlenmiş bakışlar yakalamak mümkün. İşte göz çevrenize anında ferahlık verecek 3 etkili yöntem...
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Göz çevresi, vücudumuzdaki en ince ve hassas cilt tabakasına sahiptir. Bu nedenle yorgunluk, susuzluk ve düzensiz uyku ilk olarak bu bölgede kendini belli eder. Kan dolaşımının yavaşlaması ve kılcal damarların belirginleşmesi, göz altlarında koyu halkalara ve torbalara neden olur. Göz çevrenizi yormadan, evdeki basit dokunuşlarla bu yorgun ifadeyi silip atabilirsiniz.

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1. SOĞUK KAŞIK KOMPRESİYLE ANINDA ŞİŞLİK GİDERME

Sabah uyanıldığında göz altlarında oluşan ödem ve şişlikler en sık rastlanan şikayetlerdendir. Soğuk metalin damarları büzücü etkisi, bölgedeki sıvı birikimini ve şişkinliği hızla azaltır.

Uygulama Yolu: İki adet çay kaşığı buzdolabının derin dondurucu kısmında 10-15 dakika bekletilerek iyice soğutulmalıdır. Ardından kaşığın bombeli kısmı nazikçe göz altlarına yerleştirilerek hafif baskıyla şakaklara doğru yavaşça kaydırılır.

Sonuç: Ödemi hızla dağılan, gerginleşmiş ve anında uyanmış bir göz çevresi elde edilir.

2. SOĞUK ÇAY POŞETLERİYLE CANLANDIRICI BAKIM

Çayın içeriğindeki doğal kafein ve antioksidanlar göz altındaki kılcal damar dolaşımını uyararak koyu halkaların ve yorgunluğun hafiflemesine yardımcı olur.

Uygulama Yolu: Demlenen ve ardından buzdolabında iyice soğutulan iki adet poşet çay (özellikle yeşil çay veya papatya çayı tercih edilebilir), kapatılan gözlerin üzerine yerleştirilerek 10-15 dakika bekletilmelidir.

Sonuç: Renk tonu hafiflemiş, morlukları yatışmış ve tazelenmiş bir bakış ortaya çıkar.

3. SALATALIK DİLİMLERİYLE DERİNLEMESİNE FERAHLIK

Salatalığın yüksek su içeriği ve içindeki mineraller cildi hızla nemlendirirken, serinletici etkisi göz çevresindeki gerginliği alır.

Uygulama Yolu: Buzdolabında iyice soğutulmuş iki dilim taze salatalık, kapalı göz kapaklarının ve göz altlarının üzerine yerleştirilerek 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakılır.

Sonuç: Neme doymuş, rahatlamış ve ışıltısını geri kazanmış canlı bir göz çevresi sağlanır.

İlgili Konular: #cilt bakımı #göz altı morlukları

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