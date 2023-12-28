Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:42

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:42

İsim değişikliğinin nasıl yapıldığı yurttaşlar tarafından merak edilen bir konu. İsim değiştirirken hangi aşamalardan geçilir, hangi belgele ihtiyaç duyulur ve nelere dikkat edilmelidir araştırılan başlıklardan bazıları. Peki, İsim ve soyadı değişikliği nasıl yapılır? İsim ve soyadı değiştirmek için nereye başvurulması gerekir, nelere dikkat edilmelidir? İşte ayrıntılar...

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Başvuru Yeri Belirleme:

İsim değişikliği için başvuruda bulunmanız gereken yer, yerleşim yerinizin nüfus müdürlüğüdür. Başvurular genellikle kişinin ikamet ettiği ilçe veya ildeki nüfus müdürlüğüne yapılır.

Gerekli Belgeleri Hazırlama:

7039 sayılı Kanun gereği başvuruda bulunacak kişinin, talebini yazılı olarak içeren bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Diğer belgeler arasında kimlik fotokopisi, önceki ad-soyadın ve soyadın değişiklik sebebini belirten yazılı beyan, varsa evlenme cüzdanı veya boşanma kararı, mahkeme kararı (gerekirse) gibi belgeler bulunabilir.

Nüfus Müdürlüğüne Başvuru:

Belgeleri hazırladıktan sonra, başvurunuzu bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne bizzat yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yaparken, nüfus müdürlüğündeki görevlilerden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Başvuru Sonrası İşlemler:

İsim değişikliği talebiniz il veya ilçe idare kurulları tarafından değerlendirilir. Başvurunuz incelenip değerlendirildikten sonra size bir karar bildirilir.

Kesinleşen Kararın Tescili:

İsim değişikliği için alınan kararın tescili işlemi, nüfus müdürlüğü tarafından yapılır. Bu süreçte MERNİS sistemi üzerinden kaydınız güncellenir ve yeni kimlik belgeleriniz düzenlenir.

Güncellenmiş Kimlik ve Diğer Belgeler:

İsim değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra, nüfus kaydınız güncellenir ve yeni kimlik belgeleriniz düzenlenir. Bu belgeleri almak için tekrar nüfus müdürlüğüne başvurmanız gerekebilir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Başvuru sürecinde gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamak önemlidir.

İsim değişikliği talebinin karara bağlanması sürecinde bir süreç geçebilir, bu süre içinde güncel durumu takip etmek önemlidir.

Talebinizin reddedilmesi durumunda, reddedilme sebebini öğrenmek ve gerekiyorsa düzeltme yaparak tekrar başvuruda bulunmak mümkündür.