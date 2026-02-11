İSKİ açıkladı: 11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
11 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı 11 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 36,78 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %52,43
Darlık Barajı: %56,19
Elmalı Barajı: %94,04
Terkos Barajı: %23,37
Alibey Barajı: %32,35
Büyükçekmece Barajı: %26,54
Sazlıdere Barajı: %23,43
Istrancalar: %75,53
Kazandere: %14,35