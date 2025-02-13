İSKİ açıkladı: 13 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel duyuruluyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 13 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 13 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 13 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
13 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 13 Şubat Pazartesi günü için yüzde 59.05 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
13 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;
Ömerli yüzde 64.04
Darlık yüzde 55,25
Elmalı yüzde 96,56
Terkos yüzde 60,08
Alibey yüzde 43,34
Büyükçekmece 54,63
Sazlıdere 45,87
Kazandere 77,75
Etiketler: #İSKİ #barajların doluluk oranı #Baraj
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