Kunduzlar, hükümetin 7 yıllık baraj projesini iki günde tamamladı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:55

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:57

Bir kunduz kolonisi, durmuş bir baraj projesini kendi başlarına tamamlayarak Çek Cumhuriyeti hükümetine yaklaşık 1 milyon sterlin kazandırdı.

Çek Cumhuriyeti'nin Brdy bölgesinde yeni bir baraj inşa etme planları, yedi yıllık bir planlama sürecine ve başarılı bir şekilde finansman sağlanmasına rağmen, yetkililerin inşaat izinlerini almakta zorlanması nedeniyle durma noktasına geldi.

Ancak, sonunda işi bitiren bölgeye 8 kunduzun gelişi oldu.

Prag Radyosu'na konuşan Çek Doğa ve Peyzaj Koruma Ajansı'nın Orta Bohemya ofisi başkanı Jaroslav Obermajer, “Kunduzlar her zaman en iyisini bilir” dedi.

Proje, bir askeri üsteki askerlerin bölgeyi boşaltan bir yan geçit inşa etmesinden onlarca yıl sonra, bölgeyi doğal haline geri döndürmeyi amaçlıyordu. Projeyi yöneten Brdy Korunan Arazi İdaresi'ne (PLA) göre, kunduzlar inşaatların planlandığı hemen hemen aynı noktalarda barajlar inşa etti.

Brdy PLA şefi Bohumil Fišer, “Kunduzlar bizden önce davranarak 994 bin Sterlin tasarruf etmemizi sağladılar. Barajları herhangi bir proje dokümantasyonu olmadan ve bedavaya inşa ettiler” dedi.

Barajları incelemekle görevli ekologlar, barajların uzun süre dayanacağını ve sulak alanlarda gelişen nadir taş kerevitleri, kurbağalar ve diğer türler için iyi koşullar yaratacağını söylediler.

PLA, sekiz kunduzun hala yeni sulak alanlar yaratmak için sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, “Şimdiden küçük bir göletin ve çevresindeki sulak alanın ortaya çıktığını görüyoruz. Kunduz sulak alanları birçok hayvan ve bitki için bir cennettir. Peyzajımızın çeşitliliğine katkıda bulunan istikrarlı ekosistemlerdir. Kunduzlar, insanlar tarafından değiştirilen manzarayı doğal güzelliğine geri döndürüyor” açıklamasında bulundu.

“EKOSİSTEM MÜHENDİSLERİ”

Kunduzlar, içinde yaşadıkları manzaraları dönüştürme konusunda nadir görülen bir yeteneğe sahiptir, bu nedenle biyologlar onları ekosistem mühendisleri olarak tanımlamaktadır. Bunu, devasa dişleriyle ağaç gövdelerini çiğneyerek ve akarsularda barajlar inşa ederek, kunduz göletleri oluşturmak için geniş alanları sular altında bırakarak yaparlar.

Baraj inşa etmelerinin nedeni, onları yırtıcılardan koruyacak derin su oluşturmaktır. Göletlerin içinde kunduz kulübesi adı verilen ve yalnızca su altı girişlerinden ulaşılabilen kubbe şeklindeki yapılarda yaşarlar. İçeride ayılar ve kurtlar gibi tehditlere karşı güvende olurlar. Ayrıca içeride yiyecek depolayabilir ve kışın sıcak kalabilirler.

Barajların çoğu tahta parçalarından, tabanda taşlardan ve yukarı akış tarafında çamur ve bitkilerden oluşan bir sızdırmazlık tabakası ile inşa edilir. Barajların tabanı daha kalındır ve memba tarafında sığ bir eğim vardır, yani suyun ağırlığı barajı aşağı iterek yerinde tutar ve büyük hacimlerde suyu tutmasını sağlar. Mühendislik çalışmaları o kadar etkilidir ki kunduz barajları onlarca yıl dayanabilir.

Kunduz barajları ayrıca karbon depolanmasına, sel yönetimine ve kuraklığın önlenmesine katkıda bulunur ve akarsuların serin kalmasına yardımcı olur.

Kunduzlar, 5 metre yüksekliğe kadar barajlar inşa eder ve en büyüğü Kanada'nın Alberta kentinde olup 850 metre uzunluğundadır.

Bir başka örnekte, kunduzlar Oregon'daki büyük bir yağmur suyu arıtma tesisinin arazisine baraj inşa ettiklerinde, bilim adamları hayvanların yapılarının ağır metalleri ve diğer kirleticileri insan yapımı yapılardan yaklaşık iki kat daha etkili bir şekilde filtreleyebildiğini keşfettiler.

Kunduzlar balık yemeyi severler, aslında tamamen otçuldur; su bitkileri, otlar, ağaç kabukları ve yapraklarla beslenirler.