İSKİ açıkladı: 20 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 20 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

20 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 20 Temmuz bugün yüzde 57,86 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 58,28 oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı yüzde 60,66

Darlık Barajı yüzde 67,19

Elmalı Barajı yüzde 73,92

Terkos Barajı yüzde 61,19

Alibey Barajı yüzde 41,47

Büyükçekmece Barajı yüzde 54,84

Sazlıdere Barajı yüzde 46,11

Istrancalar Barajı yüzde 30,21

Kazandere Barajı yüzde 52,62

Pabuçdere Barajı yüzde 53