İSKİ açıkladı: 26 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 26 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

26 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da su kaynaklarını yakından ilgilendiren 26 Mayıs 2026 baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kent genelinde baraj doluluk seviyesi yüzde 71,72 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %96,33

Darlık Barajı: %91,76

Elmalı Barajı: %95,94

Terkos Barajı: %59,61

Alibey Barajı: %65,79

Büyükçekmece Barajı: %54,84

Sazlıdere Barajı: %44,02

Istrancalar Barajı: %33,90

Kazandere Barajı: %57,94

Pabuçdere Barajı: %56,09