İSKİ açıkladı: 5 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.

5 EK İM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 27.81 oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 5 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: