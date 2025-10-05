İSKİ açıkladı: 5 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.
5 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 27.81 oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 5 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı yüzde 15.96
- Büyükçekmece Barajı yüzde 32.02
- Darlık Barajı yüzde 42.4
- Elmalı Barajı yüzde 50.21
- Istrancalar Barajı yüzde 21.73
- Kazandere Barajı yüzde 1.76
- Pabuçdere Barajı yüzde 14.87
- Sazlıdere Barajı yüzde 30.16
- Terkos Barajı yüzde 34.18
- Ömerli Barajı yüzde 18.53