İSKİ açıkladı: 8 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

8.03.2026 10:22:00
Haber Merkezi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 8 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

8 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,84 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %64.23

Darlık Barajı: %62,55

Elmalı Barajı: %89,12

Terkos Barajı: %29,13

Alibey Barajı: %36.6

Büyükçekmece Barajı: %35,22

Sazlıdere Barajı: %29,38

Istrancalar Barajı: %42.08

Kazandere Barajı: %58,55

Pabuçdere Barajı: %31,39

