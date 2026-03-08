İSKİ açıkladı: 8 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 8 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
8 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,84 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %64.23
Darlık Barajı: %62,55
Elmalı Barajı: %89,12
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %36.6
Büyükçekmece Barajı: %35,22
Sazlıdere Barajı: %29,38
Istrancalar Barajı: %42.08
Kazandere Barajı: %58,55
Pabuçdere Barajı: %31,39