Gazeteci İsmail Arı, bayram için ailesini ziyarete gittiği Tokat'ta gözaltına alınmıştı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla işlem başlatılan İsmail Arı tutuklandı. Peki, İsmail Arı kimdir? Gazeteci İsmail Arı kaç yaşında, nereli? İsmail Arı neden tutuklandı?
İSMAİL ARI KİMDİR?
İsmail Arı, 1996 yılında İstanbul’da doğdu.
Eğitim Hayatı
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.
Kariyeri
Gazetecilik kariyerine BirGün gazetesinin Ankara bürosunda başladı. Covid-19 salgını sürecinde sağlık muhabirliği yaptı. Sağlık alanında yaptığı haberlerle öne çıktı.
Ödülleri ve Başarıları
İsmail Arı; İstanbul Tabip Odası (İTO), Ankara Tabip Odası (ATO) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından ödüller kazandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a dair yaptığı haberler nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2022 Yılı Siyasal Haber Ödülü’ne layık görüldü.
İSMAİL ARI NEDEN TUTUKLANDI?
İsmail Arı, Ramazan Bayramı’nda (21 Mart’ta) ailesini ziyaret etmek için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alınmış, daha sonra Ankara’ya sevk edilmişti.
Savcılıkta ifadesi alınmayan Arı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. BirGün gazetesinin aktardığına göre Arı, tutuklandı.