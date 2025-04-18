İsmail Balaban Türkiye'ye gitme ödülü aldı: Eşi İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:20

Güncelleme: 18.04.2025 - 16:21

Survivor All Star’da birleşme partisi sonrası dokunulmazlık mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı son oyunlarda All Star ve gönüllüler takımı, büyük Türkiye ödülü için ter döktü.

Oynanan oyunlar sonucunda Türkiye biletini kazanan yarışmacılar Batuhan Gökgöz, Almeda Baylan, Yusuf Yıldız ve Adem Kılıççı oldu. 17 Nisan akşamı yayınlanan bölümde ise Acun Ilıcalı, beşinci ismin halk oylamasıyla belirleneceğini duyurdu. Canlı yayında yapılan anket sonucunda Türkiye’ye gitme hakkını kazanan son isim İsmail Balaban oldu.

İLAYDA ŞEKER'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İsmail Balaban’ın eşi ve eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, anket öncesinde sosyal medya hesabından takipçilerinden destek istemişti. Eşinin İstanbul’a geleceğini öğrenen Şeker, gözyaşlarına boğulduğu anları paylaştı.

Şeker, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Allah hepinizden razı olsun. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Destekleyen, ankete katılan herkesten, hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, hakkınızı helal edin."

İlayda Şeker, daha sonra İstanbul’a gitmek üzere uçağa bindiği anları da takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımda hiçbir an bu kadar özel olmamıştı. Önce şükürler olsun rabbime, sonra İsmail için oy veren herkese çok teşekkür ederim."

KIZ BEBEK MÜJDESİ

2021 yılında Survivor şampiyonu olan başpehlivan İsmail Balaban ile Survivor'da tanıştığı İlayda Şeker, 2022 yılında evlenmişti. Yarışmaya katıldığı ilk hafta baba olacağını öğrenen Balaban'ın, geçtiğimiz haftalarda kız bebek beklediği açıklanmıştı.