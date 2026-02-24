Cennetin Çocukları dizisinde oyuncu değişikliğine gidildi. Cennetin Çocukları dizisinde İskender rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu diziden ayrıldı. Peki, İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları'ndan ayrılıyor mu? Cennetin Çocukları yeni İskender kim olacak?

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI'NDAN AYRILIYOR MU?

Cennetin Çocukları dizisinde İskender rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu, dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Ünlülere uyuşturucu sorgulaması kapsamında gözaltına alınanlardan oyuncu İsmail Hacıoğlu savcılıktaki ifadesinde, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım" dedi.

YENİ İSKENDER KİM OLACAK?

Kulislerde konuşulan iddialara göre, İskender karakteri için yeni bir isimle görüşmeler sürüyor.

23. BÖLÜM FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

Cennetin Çocukları'nın 23. bölüm fragmanında İsmail Hacıoğlu'nun yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yapımın elinde 2 bölümlük stok görüntü bulunmasına rağmen, yeni bölümde oyuncunun sahnelerine yer verilmemesi dikkat çekti.