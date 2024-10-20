İsmail Hacıoğlu 'Şehrazat' dizisiyle setlere dönüyor
İsmail Hacıoğlu, Star TV'nin yeni dizisi Şehrazat'ın başrolünde yer alacak. Fenomen İran dizisinin uyarlaması olan yapım, yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı'nın imzasını taşıyor.
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Star TV’nin yeni dizisi Şehrazat'ın başrolünde yer alacak. Hacıoğlu, dizide "Kubat" karakterine hayat verecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay’ın kaleme aldığı dizi, aynı adlı fenomen İran dizisinin uyarlaması olarak izleyiciyle buluşacak. Hazırlıkları devam eden dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturacak.
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