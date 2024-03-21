Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü: Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti. Hacıoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:45
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü: Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti
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Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu yaşamını yitirdi.

Hacıoğlu, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Annesinin mezarını paylaşan İsmail Hacıoğlu daha sonra bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı:

"Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun… Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim."


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