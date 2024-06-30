İsmail Hacıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: 'Gıcık mısın oğlum sen?'
İsmail Hacıoğlu, imaj değiştirerek saçlarını sarıya boyatan arkadaşı Onur Tuna'ya, "Ya bu da yakışmış... Gıcık mısın oğlum sen?" diyerek espri yaptı.
38 yaşındaki oyuncu Onur Tuna, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.
Onur Tuna, siyah olan saçlarını yıllar sonra sarı renge boyattı.
Son halini de sosyal medya hesabından "Yaz kafası" notuyla yayımlayan Tuna'ya adeta yorum yağdı.
Onur Tuna'nın kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu da "Yaa bu da yakışmış..." diyerek arkadaşını övüp ardından "Gıcık mısın oğlum sen?" ifadelerini kullanıp espri yaptı.
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