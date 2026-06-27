İsmini meyvesinden alan ilçede hasat telaşı: Sıfır rekolteden 3 bin tona

Tut ismini 'dut' meyvesinden alan Tut ilçesinde, yağışların ilkbaharın son ayına kadar sürmesinden dolayı bu yıl hasat iki hafta gecikmeli başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle rekoltenin sıfıra yakın olduğu ilçede, bu yıl yağışların bol olmasından dolayı rekolte beklentisi yükseldi. Yaklaşık 3 bin dekarlık alanda yetiştirilen dut ağaçlarının altına hasat dönemi nedeniyle fileler serildi. Hasat edilen dutlar toplandıktan sonra yerel yöntemlerle sıkılarak şerbeti çıkartılıyor. Daha sonra kazanlarda kaynatılarak, 3 gün gece ve gündüz açık havada bekletilerek pekmez elde ediliyor.

3 bin tonun üzerinde yaş dut, 700 tonun üzerinde ise kuru dut rekoltesi bekleniyor

Türkiye'de 74 ilde yaklaşık 70 bin tona yakın dut üretimi yapılıyor. Adıyaman'ın Tut ilçesi dut üretimiyle Türkiye'nin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bu yıl 3 bin tonun üzerinde yaş dut, 700 tonun üzerinde ise kuru dut rekoltesi bekleniyor.

Tut Kaymakamı Celal Güngör, Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, çiftçiler ve minik öğrenciler ilk hasada katıldı.

"VERİMLİ VE BEREKETLİ BİR ÜRETİM SEZONU BEKLİYORUZ"

Hasat ile ilgili bilgi veren Tut Kaymakamı Celal Güngör, "Yağışlara, mevsimsel etkilere bağlı olarak, verimli ve bereketli bir üretim sezonu bekliyoruz. Ayrıca bu sene yine Sanayi Bakanlığımızın İpekyolu Kalkınma Ajansı eş finansmanıyla birlikte dut ayıklama ve paketleme tesisini ilçemize kazandırdık. Çok yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Üretilen dutların hem pazar payını hem de ekonomik değerini yükseltecek şekilde çiftçimizin ekonomik kalkınmasını destekleyecek şekilde bir üretim modeliyle ürün kalitesini ve fiyatını arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"DUT ÜRÜNÜMÜZÜN REKOLTESİNDE CİDDİ ŞEKİLDE ARTIŞLAR BEKLİYORUZ"

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise konuşmasında, "Bu yıl yağışların da bol miktarda olmasından dolayı rekoltelerimizde her üründe olduğu gibi dut ürünümüzün rekoltesinde ciddi şekilde artışlar bekliyoruz. Dut üretimi Türkiye'de 74 ilde yaklaşık 21 bin dekarlık bir alanda yıllık 70 bin tonlara dayanan bir rekolteyle gerçekleştiriliyor. Adıyaman'ımızın Tut ilçesi bu noktada yaklaşık yıllık 3 bin tonluk bir rekolteyle, 3 bin dekarlık yetiştirme alanıyla ciddi bir dut üretim merkezidir" ifadelerini kulandı.

"GECEN SENE DONDAN DOLAYI BİR VERİM ALAMADIK, BU SENE VERİM GÜZEL"

Çiftçilerden Ahmet Öztürk ise, "Geçen sene dondan dolayı bir verim alamadık. Allah'a şükür ama bu sene yağışların bol olmasından dolayı verim çok güzel" diye konuştu.

Hasat töreninin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, "Anadolu'daki Dut İncisi Kadın Eliyle Değer Kazanıyor" projesi kapsamında yapılan İpekyolu Dut İşleme Merkezi gezildi.