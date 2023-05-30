Ispanak böyle saklanırsa aylarca bozulmuyor ve hep taze kalıyor

Yayınlanma: 30.05.2023 - 01:21

Güncelleme: 30.05.2023 - 01:21

Ispanağı en sağlıklı saklama yöntemi... Konserve yaparak ıspanağı aylarca bozulmadan saklayabilirsiniz. Peki aylarca bozulmayan ıspanak konservesi nasıl yapılacak?

İşte ıspanak konserversi yaparken bilmeniz gerekenler!

Ispanak konservesi, evde kolayca hazırlanabilen ve uzun süre saklanabilen bir yiyecektir. İşte, ıspanak konservesi tarifi:

Malzemeler:

- 1 kg taze ıspanak

- 2 diş sarımsak, doğranmış

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 1/2 çay kaşığı kırmızı biber

- 1/4 su bardağı zeytinyağı

- 1/4 su bardağı limon suyu

Ispanak Konservesi Tarif:

1. Ispanakları yıkayın ve saplarını kesin.

2. Ispanakları kaynar suya atın ve 2-3 dakika kaynatın.

3. Ispanakları sudan çıkarın ve soğuk suya batırın.

4. Ispanakları süzün ve doğrayın.

5. Bir kapta, doğranmış sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı biber, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın.

6. Ispanakları bu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

7. Kavanozlara ıspanakları paylaştırın ve üzerlerine karışımı ekleyin.

8. Kavanozları kapatın ve buzdolabında en az 24 saat bekletin.

9. Konserveniz hazır! Kavanozları serin ve kuru bir yerde saklayın.

Ispanak konservesi, salatalarda, sandviçlerde veya yemeklerde kullanılabilir. Bu tarif, zeytinyağı ve limon suyu ile lezzetlendirilir ve baharatlarla tatlandırılır. Konservenin daha uzun süre dayanması için, kavanozların temiz ve kuru olduğundan emin olun.

ISPANAĞI SAKLARKEN EN SAĞLIKLI YÖNTEM İSE;

Ispanak Nasıl Ortamda Saklanır?

Ispanak tarladan söküldükten sonra soğuk ortamları seven bir bitkidir. Bu sebeple ıspanak kısa süreli olarak buzdolabında ya da buzlukta saklanabilir. Diğer bir yöntem ise ıspanağı yemek olarak pişirerek kavanoza koyup buzdolabında saklamaktır. Bu yöntem oldukça pratik bir yöntemdir. Sıcak bir şekilde kavanoza kapatılan ıspanak yemeği birkaç ay boyunca buzdolabında saklanabilir.

Kaynak: Haberturk.com