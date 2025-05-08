Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:49

Güncelleme: 08.05.2025 - 14:49

Yurtdışında ev alma modasına uyan oyuncu Ezgi Mola, hayalini kurduğu evi Barcelona’nın tarihi El Born semtinde satın alarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak bu rüya, kısa sürede tatsız bir sürprizle yerini kabusa bıraktı. Peki, İspanya'da ev sahiplerinin korkulu rüyası: Okupa hareketi nedir?

OKUPA HAREKETİ NEDİR?

1980’li yıllarda Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde başlayan bu hareket, ekonomik krizler ve konut kiralarının yükselmesiyle daha da yaygınlaştı. Hareketin temel felsefesi, kullanılmayan ya da boş bırakılan evlerin “toplumsal ihtiyaç” nedeniyle işgal edilerek yaşanabilir hale getirilmesi.

Okupa’lar genellikle terk edilmiş binaları, yatırım için bekletilen boş daireleri veya ikinci evleri hedef alıyor. Bu işgallerin arkasında bazen yoksulluk ve evsizlik gibi nedenler yer alırken, bazı durumlarda organize suç yapılarının da işin içinde olduğu biliniyor.

İspanya’da son yıllarda giderek büyüyen bir sosyal tartışma konusu haline gelen “Okupa Hareketi”, boş evleri izinsiz işgal eden kişileri tanımlayan bir kavram. “Okupa” kelimesi, İspanyolca “işgal etmek” anlamına gelen ocupar fiilinden türetilmiş durumda. Bu kişiler çoğu zaman barınma hakkını savunan topluluklardan oluşsa da, yasal ev sahipleri açısından oldukça ciddi sorunlara neden olabiliyor.

EV SAHİPLERİNİN KABUSU

İspanya’da mevcut yasalar gereği, bir kişi bir eve izinsiz girmiş ve orada bir süre yaşamışsa, ev sahibinin bu kişiyi hemen tahliye ettirmesi kolay olmuyor. Tahliye süreci aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Bu da birçok ev sahibinin boş evini kiraya vermeye ya da satmaya çekinmesine neden oluyor.

TARTIŞMALAR VE HUKUKİ REFORM TALEPLERİ

Toplumda büyük bir tartışma yaratan Okupa hareketi, bir yandan sosyal adalet ve barınma hakkı savunucuları tarafından desteklenirken, diğer yandan yasal mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalıyor. İspanyol hükümeti ise hem mülk sahiplerini koruyacak hem de barınma ihtiyacına cevap verecek yasal düzenlemeler için çözüm arayışında.