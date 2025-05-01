Tourette sendromu nedir? Tourette sendromu belirtileri nelerdir? Tourette sendromu neden olur?
Tourette sendromu, Fransız Doktor Gerard Gilles de La Tourette tarafından ilk kez 1985 yılında tanımlanmıştır. Peki, Tourette sendromu nedir? Tourette sendromu belirtileri nelerdir? Tourette sendromu neden olur?
Tourette sendromlu kişiler, normal bir zekâ seviyesine sahiptir. Hastaların yaşam süreleri Tourette sendromu nedeniyle etkilenmez. Tourette sendromu, uzun yıllar süren bir kronik hastalıktır. Peki, Tourette sendromu nedir? Tourette sendromu belirtileri nelerdir? Tourette sendromu neden olur?
TOURETTE SENDROMU NEDİR?
Tourette Sendromu (TS), çocukluk döneminde başlayan, istemsiz hareketler (motor tikler) ve sesler (vokal tikler) ile kendini gösteren nörolojik bir bozukluktur. Genellikle 5-7 yaş civarında başlar, erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülür.
Tourette, ismini sendromu ilk tanımlayan Fransız nörolog Georges Gilles de la Tourette’ten alır.
TOURETTE SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDIR?
Tourette sendromunun temel belirtileri tiklerdir ve iki gruba ayrılır:
Motor Tikler (hareket tikleri):
Göz kırpma
Omuz silkme
Baş sallama
El, kol veya yüz kaslarında ani hareketler
Zıplama ya da dokunma gibi ani davranışlar
Vokal Tikler (ses tikleri):
Boğaz temizleme
Öksürme
Burun çekme
Hayvan sesi çıkarma
Kelime ya da cümleleri tekrar etme
Nadir durumlarda küfürlü ya da sosyal olarak uygunsuz sözler söyleme (koprolali)
Not: Tikler genellikle strese, heyecana ya da yorgunluğa bağlı olarak artabilir. Zamanla tiklerin türü değişebilir, şiddeti azalabilir veya artabilir.
TOURETTE SENDROMU ZEKA İLE İLGİLİ MİDİR?
Hayır. Tourette sendromu olan bireylerin zeka düzeyleri normaldir. Ancak dikkat eksikliği, obsesif-kompulsif davranışlar gibi eşlik eden durumlar da görülebilir.
TOURETTE SENDROMU'NUN TEDAVİSİ VAR MI?
Kesin bir tedavisi olmasa da, belirtileri kontrol altına almak için:
Davranış terapisi
İlaç tedavisi
Eğitimsel destek kullanılabilir. Tikler çoğu zaman ergenlikle birlikte hafifler.
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