Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:48

Güncelleme: 01.05.2025 - 16:48

Tourette sendromlu kişiler, normal bir zekâ seviyesine sahiptir. Hastaların yaşam süreleri Tourette sendromu nedeniyle etkilenmez. Tourette sendromu, uzun yıllar süren bir kronik hastalıktır. Peki, Tourette sendromu nedir? Tourette sendromu belirtileri nelerdir? Tourette sendromu neden olur?

TOURETTE SENDROMU NEDİR?

Tourette Sendromu (TS), çocukluk döneminde başlayan, istemsiz hareketler (motor tikler) ve sesler (vokal tikler) ile kendini gösteren nörolojik bir bozukluktur. Genellikle 5-7 yaş civarında başlar, erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülür.

Tourette, ismini sendromu ilk tanımlayan Fransız nörolog Georges Gilles de la Tourette’ten alır.

TOURETTE SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDIR?

Tourette sendromunun temel belirtileri tiklerdir ve iki gruba ayrılır:

Motor Tikler (hareket tikleri):

Göz kırpma

Omuz silkme

Baş sallama

El, kol veya yüz kaslarında ani hareketler

Zıplama ya da dokunma gibi ani davranışlar

Vokal Tikler (ses tikleri):

Boğaz temizleme

Öksürme

Burun çekme

Hayvan sesi çıkarma

Kelime ya da cümleleri tekrar etme

Nadir durumlarda küfürlü ya da sosyal olarak uygunsuz sözler söyleme (koprolali)

Not: Tikler genellikle strese, heyecana ya da yorgunluğa bağlı olarak artabilir. Zamanla tiklerin türü değişebilir, şiddeti azalabilir veya artabilir.

TOURETTE SENDROMU ZEKA İLE İLGİLİ MİDİR?

Hayır. Tourette sendromu olan bireylerin zeka düzeyleri normaldir. Ancak dikkat eksikliği, obsesif-kompulsif davranışlar gibi eşlik eden durumlar da görülebilir.

TOURETTE SENDROMU'NUN TEDAVİSİ VAR MI?

Kesin bir tedavisi olmasa da, belirtileri kontrol altına almak için:

Davranış terapisi

İlaç tedavisi

Eğitimsel destek kullanılabilir. Tikler çoğu zaman ergenlikle birlikte hafifler.