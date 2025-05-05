Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:16

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:16

Ederlezi'nin Balkan coğrafyasında görülmekte olan diğer yazılışları ise; Herdeljez, Erdelezi olarak biliniyor ve ek olarak da Ederlezi'nin; Türkiye'de kutlanmakta olan hıdrellezden türetildiği düşünülüyor. Peki, Ederlezi nedir, ne demek? Ederlezi ne zaman?

EDERLEZİ NEDİR, NE DEMEK?

Bahar festivali dünyanın dört bir yanında kutlanmaktadır. Balkan coğrafyasında Ederlezi festivalde çalan bir şarkının adıdır. Yani kelime anlamı bakımından ederlezi baharın gelişi anlamındadır. Bu yüzden de şarkıda sürekli ederlezi kelimesi geçmektedir.

EDERLEZİ KELİMESİNİN TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Ederlezi dili bakımından orijinal Romancadır. Çingeneler Zamanı filmi sayesinde Goran Bregoviç tarafından bestelenen parça git gide yaygınlaştı.

Ederlezi kelimesi Türkçede Hıdırellez kelimesinden türemiştir. Hıdırellez de bahar bayramı anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle ederlezi ve hıdırellez aynı kökenli sözcük olup bahar bayramını tanımlamak için de kullanılır.