Isparta'nın pembe hazinesinin değeri dudak uçuklattı! 4 ton gülden elde ediliyor: Kilosu 645 bin TL'ye alıcı buluyor

Dünyanın en kaliteli yağlık gül üretim merkezlerinden biri olan Isparta'da gül hasadı sürüyor. Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan kentte, sabahın erken saatlerinde toplanan güller aynı gün içerisinde fabrikalara ulaştırılarak işleniyor. Oldukça hassas bir ürün olan yağlık güller, bekletilmeden işleme alınırken, gül yağının elde edilme süreci ise büyük emek gerektiriyor. Hava şartlarına bağlı olarak ortalama 3 ila 4 ton gül çiçeğinden yalnızca 1 kilogram gül yağı elde edilebiliyor. Nemli ve yağışlı dönemlerde bu miktar azalırken, kurak dönemlerde daha fazla gül işlenmesi gerekebiliyor.

"BU YIL YAĞIŞLARIN BOL OLMASI NEDENİYLE VERİM İYİ"

Gül üreticisi Mükerrem Çetin Kaya, "Ben Kuleönü Kasabası'nda çiftçiyim. 6 dekarlık gül tarlam var. Bu yıl hasat iyi geçti. Kilosu 35 liradan toplatma ücreti var ve ben bahçemde 6 tane işçi çalıştırıyorum. Sabah saat 05.00'te başlayan hasat mesaisi saat 11.00'de sona eriyor. Toplanan güller öğle saatlerine kadar teslim ediliyor. Ardından ertesi günün hasadı için hazırlıklara başlanıyor. 1986 yılından bu yana gül yetiştiriciliği yapıyorum. Gül yağı, kozmetik sanayisinin yanı sıra reçel ve lokum gibi gıda ürünlerinin üretiminde de kullanılıyor. Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle verim iyi. Şubat ayında budama ile başlayan süreç, ilaçlama çalışmalarıyla devam ediyor. Hasat sezonu yaklaşık bir ay sürüyor. Sezonun ardından yeniden ilaçlama ve bakım çalışmaları yapılıyor" dedi.

"BU YIL 13 BİN TONLUK REKOLTE BEKLİYORUZ"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, gül sezonunun her yıl 1 Mayıs'ta başladığını belirterek, hava şartları ve rakıma bağlı olarak hasadın 20 Haziran'a kadar devam ettiğini söyledi. Sezonun yaklaşık 45-50 gün sürdüğünü ifade eden Selçuk, bu yıl yaklaşık 13 bin tonluk rekolte beklendiğini kaydetti. Geçen yıl yaşanan don olayının üretimi olumsuz etkilediğini belirten Selçuk, "Geçen yıl don hadisesi nedeniyle yüzde 30-40 oranında zarar görmüştük. Bu yıl ise yaklaşık 13 bin tonluk bir rekolte öngörüyoruz. Kazasız, belasız ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Güllerin günün ilk ışıklarıyla birlikte toplandığını belirten Selçuk, fabrikalarda işlenerek gül yağı, gül suyu, konkret ve çeşitli ürünlere dönüştürüldüğünü ifade etti. Isparta'da gülün yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını vurgulayan Selçuk, gül reçelinden sabununa, losyonundan kozmetik ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirildiğini söyledi.