Isparta'da hasat başladı: 300 milyon dal rekolte bekleniyor

Isparta'da 2 bin dekar alanda hasadına başlanan karanfilde, 300 milyon dal rekolte bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:38
Isparta'da hasat başladı: 300 milyon dal rekolte bekleniyor
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Merkeze bağlı Deregümü köyü ve Çünür bölgesinde seralarda üretilen karanfilin hasadına başlandı. Tomurcuk halinde kesimi yapılarak seçilen karanfiller, demetler halinde paketleniyor.

Rengarenk ürünler Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde bu sezon 2 bin dekar alanda 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada, Deregümü köyü ve Çünür bölgesinde 2 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirtti.

Bu yıl 300 milyon dal karanfil rekoltesi beklediklerini anlatan Selçuk, "Avrupa ülkelerine ihracımız çok fazla, Almanya, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye karanfil ihracatı gerçekleştiriyoruz. Isparta'da üretilen karanfiller Avrupa'da alıcı buluyor." dedi.

Karanfil üreticilerinden Murat Aslan da karanfil dikimine eylül ayında başladıklarını ve 9 ay sonra hasat ettiklerini bildirdi.

Köyde 85 dönümde üretim yaptığını bildiren Aslan, karanfilin istihdama da katkı sunduğunu ifade etti.


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