İstanbul, 120 bin kişilik Kanye West festivaline hazırlanıyor

İstanbul, 30 Mayıs’ta yılın en büyük müzik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West’in Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacağı etkinlik, gün boyu sürecek festival atmosferiyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 120 bin kişilik katılım beklentisiyle planlanan Kanye West konseri; müzik, eğlence ve popüler kültürü aynı çatı altında buluşturacak.

Konser öncesi etkinlikler ve gece boyunca sürecek programlarla Atatürk Olimpiyat Stadyumu büyük bir etkinlik alanına dönüşecek. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, İstanbul’un bu yılki en büyük müzik buluşmalarından biri olacak.

FESTİVAL ATMOSFERİ SABAHA DEK SÜRECEK

Konser günü saat 13.00’te kapıların açılmasıyla birlikte etkinlik, Before Party ile başlayacak. DJ performansları, sahne sürprizleri ve gün boyu sürecek deneyim alanlarıyla stadyum adeta bir festival alanına dönüşürken, gece ise tempo düşmeyecek.

Konserin ardından başlayacak After Party’de müzik sabaha kadar kesintisiz devam ederken; lazer, ışık ve havai fişek şovlarıyla görsel bir şölen yaşanacak.

Ücretsiz katılım sağlanabilecek Before ve After Party’lerde Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi sevilen isimler de sahne alacak.

KONSER SONRASI ULAŞIM ÜCRETSİZ

Etkinlik sonrası oluşabilecek yoğunluğu rahatlatmak amacıyla şehir ulaşım altyapısında da destek sağlanacak. Metro seferleri sabaha kadar devam etmesi planlanırken, konser sonrasında İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği verecek.

Yetkililer, özellikle etkinlik alanına ulaşım ve çıkışlarda toplu taşıma kullanımının önceliklendirilmesini tavsiye ediyor.

Organizasyon, her yaş grubundan müzikseveri kapsayacak şekilde planlandı. 16 yaş altı ziyaretçiler, ebeveynleri eşliğinde etkinliğe katılabilecek.

Erişilebilir alanların da oluşturulduğu Atatürk Olimpiyat Stadyum bayram döneminde İstanbul’un en yoğun eğlence merkezlerinden birine dönüşecek.