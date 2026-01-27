İstanbul'a yeniden kar yağışının geleceği öngörülüyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar geri mi dönüyor?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu itibarıyla kuzeyden gelecek sistemle sıcaklıkların hızla düşeceğini, pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’nun birçok noktasında kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

24 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uşak, Karabük ve Düzce olmak üzere 24 il sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji’ye göre İstanbul’da bugün lodosun sert esmesi ve yağmurun etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı 14 derece civarında seyredecek. Ankara’da akşam saatlerinde yağış bekleniyor, sıcaklık 12 derece olacak. İzmir ve Antalya’da ise kuvvetli yağışla birlikte dolu ve hortum riski bulunuyor.