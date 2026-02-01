Balkanlar üzerinden yarın yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, pazartesi sabahı İstanbul'a ulaşacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar hangi ilçelere yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM ve Meteoroloji uzmanlarından alınan son verilere göre; İstanbul'da hafta sonu hakim olan lodos ve sağanak yağış yerini Kuzeyli rüzgarlara bırakıyor. Sıcaklıkların 10-12 derece birden düşeceği Megakentte yağışın formu değişecek.

Sömestr tatilinin bitip okulların açılacağı yeni haftanın ilk gününde, sabah saatlerinden itibaren yağmurun yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor. Akşam saatlerine doğru ise yüksek kesimlerde kar yağışı kendisini iyice hissettirecek.

Salı günü İstanbul genelinde hafif kar yağışı beklentisi hakim.