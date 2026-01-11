Ocak ayının ilk iki haftası geride kaldı. En son yılbaşı haftasında kar soğuğu hissedilmiş, kar yağışı etkili olmuştu. Bu hafta ise yeniden kar haberleri gündeme geldi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük İstanbul hava durumu bilgisine göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu kar yağışlı ve 2°C 4°C derece olacak.

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar: Kuvvetli Yağmurlu 8°C 9°C

Pazartesi: Kar Yağışlı 2°C 4°C

Salı: Çok Bulutlu -2°C 5°C

Çarşamba: Yağmurlu 4°C 7°C

Perşembe: Parçalı Bulutlu 3°C 5°C