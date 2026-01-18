Son günlerde ülke genelinde ve İstanbul’da hava sıcaklıkları sıfıra yakın seyrediyor. Havaların soğuması kar yağışı beklentisini oluşturdu. Peki, İstanbul'a yarın kar yağacak mı? İstanbul'a hangi gün kar yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, HANGİ GÜN YAĞACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

AKOM’DAN AÇIKLAMA: KAR SAĞANAĞINA DÖNÜŞEBİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'un açıklamasına göre cumartesi günü bölgede beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği öngörülüyor.