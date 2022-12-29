Uğur Dündar'dan flaş paylaşım! 'Böyle hediyeyi Noel Baba veremez'
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray maçı sonrası paylaşım yaptı. Dündar paylaşımında 'Hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin bu akşam verdikleri yeni yıl hediyelerini Noel Baba bile veremez!..' dedi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Hakem kararlarını eleştiren Uğur Dündar, maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ı eleştirdi.
Uğur Dündar, Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin bu akşam verdikleri yeni yıl hediyelerini Noel Baba bile veremez!.." ifadelerini kullandı.
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