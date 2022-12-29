Uğur Dündar'dan flaş paylaşım! 'Böyle hediyeyi Noel Baba veremez'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray maçı sonrası paylaşım yaptı. Dündar paylaşımında 'Hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin bu akşam verdikleri yeni yıl hediyelerini Noel Baba bile veremez!..' dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 21:28
Uğur Dündar'dan flaş paylaşım! 'Böyle hediyeyi Noel Baba veremez'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren Uğur Dündar, maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ı eleştirdi.

Uğur Dündar, Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin bu akşam verdikleri yeni yıl hediyelerini Noel Baba bile veremez!.." ifadelerini kullandı.


uğur dündar fenerbahçe galatasaray Spor Toto Süper Lig süper lig demir grup sivasspor Sivasspor sosyal medya

En Çok Okunan Haberler