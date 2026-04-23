İstanbul’da 23 Nisan coşkusu: Ücretsiz konserler ve renkli etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul’da birçok ilçe ve kültür merkezi özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Açık hava konserlerinden çocuk festivallerine kadar uzanan programlarda hem çocuklar hem de yetişkinler için renkli bir takvim hazırlandı. Belediyelerin düzenlediği ücretsiz konserler ve sahne performansları gün boyu sürerken, akşam saatlerinde ise ünlü isimler İstanbullularla buluşuyor.

1. MİNİATÜRK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hazırlanan program kapsamında Miniatürk; Dalin’in ana desteğiyle sahne gösterileri, atölyeler, oyun alanları ve konserlerle zengin içerikleriyle her yaştan çocuğa hitap edecek. Bayram coşkusu, dört gün boyunca Miniatürk’te renkli etkinliklerle yaşanacak. Miniatürk’te yer alacak Sinebüs ise çocukları sinema ile buluşturarak ücretsiz film gösterimleriyle minik sinemaseverlere keyifli anlar sunacak.

2. HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, çocuklar için dopdolu bir şölene dönüşüyor. 23 Nisan Perşembe günü saat 15.30’da başlayacak etkinlik, İstanbul’daki tüm çocukları ve ailelerini bu özel bayramda bir araya getirecek.

Gün boyu sürecek programda animasyon gösterileri, jonglör performansları, Bubble Show, illüzyon ve dans şovları ile çocuk atölyeleri minik izleyicilerle buluşacak. Bayram coşkusunun müzikle renkleneceği etkinlikte, Ece Mumay sahne alarak sevilen şarkılarını çocuklar ve aileleriyle birlikte söyleyecek.

İstanbul’un en önemli kültür ve sanat mekânlarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, konserlerden tiyatro gösterilerine uzanan köklü geçmişiyle bu kez 23 Nisan’da çocukların neşesine ev sahipliği yapacak. Eğlence ve bayram ruhunun bir arada yaşanacağı bu özel gün, Harbiye’de unutulmaz anlara sahne olacak.

Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

3. MALTEPE ETKİNLİK ALANI

Anadolu Yakası’nın en büyük kutlama merkezlerinden biri.

Dev sahne kuruluyor, gün boyu animasyon ekipleri, dans gösterileri ve çocuk tiyatroları sahneleniyor.

4. KADIKÖY PARKLARINDA 23 NİSAN ŞENLİKLERİ

Kadıköy Belediyesi ve mahalle organizasyonlarıyla ilçenin farklı parklarında gün boyu çocuk etkinlikleri düzenleniyor. Detaylı bilgilere belediyenin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Özgürlük Parkı

Sahne gösterileri, çocuk oyun alanları ve atölyelerle en yoğun noktalardan biri.

Yoğurtçu Parkı

Açık hava oyunları, sokak performansları ve yaratıcı etkinliklerle dolu.

Fikirtepe 23 Nisan Çocuk Parkı

Daha çok küçük yaş gruplarına yönelik oyun alanları ve eğlenceli aktiviteler öne çıkıyor.

5. EMİRGAN KORUSU

Doğayla iç içe bir alternatif arayanlar için ideal.

Açık hava atölyeleri, yaratıcı drama etkinlikleri ve aile piknikleriyle daha sakin ama keyifli bir atmosfer sunuyor.

6. TERSANE İSTANBUL

İstanbul’daki öne çıkan duraklardan biri de Tersane İstanbul’da gerçekleşen Bahar Edition etkinlikleri. Haliç kıyısında kurulan bu çok katmanlı program, 23 Nisan kapsamında çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler, açık hava oyunları, sahne performansları ve spor aktiviteleriyle dolu bir deneyim sunuyor. Gün boyunca sokak sanatçıları, karakter buluşmaları ve sürpriz gösterilerle canlı bir atmosfer oluşurken, çömlekten tasarım atölyelerine uzanan üretim alanları çocukların yalnızca eğlenmesini değil, aynı zamanda keşfetmesini ve üretmesini de teşvik ediyor.

23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ GİRİŞ SUNAN MÜZELER

23 Nisan – Deniz Müzesi çocuklara ücretsiz giriş ve özel bayram etkinlikleri

23 Nisan – Hava Kuvvetleri Müzesi çocuklara ücretsiz giriş ve özel sunumlar

23 Nisan – Miniatürk çocuklara ücretsiz giriş ve bayram programı