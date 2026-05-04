4.05.2026 16:51:00
İstanbul'da Hıdırellez coşkusu: İBB 'Baharın Sesi' etkinliğiyle Çırpıcı Parkı'nda baharı karşılıyor!

Anadolu'dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyanın kadim geleneği Hıdırellez, bu yıl İstanbul'da büyük bir şölenle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy Çırpıcı Şehir Parkı'nda düzenlenecek olan "Baharın Sesi" etkinliği; çeşitli etkinlikleri ve sevilen sanatçıları 5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbullularla buluşturuyor.

İBB, İstanbulluları bu bereketli günde bir araya getirmek için etkinlik alanının merkezine geleneksel bir "Nahıl Direği" inşa ederken, dileklerin bağlanacağı 2 adet gül ağacı da yerleştirecek.

GELENEKSEL OYUNLAR VE ATÖLYELERLE DOLU BİR GÜN

Etkinlik alanının kapıları saat 15.00'te açılacak ve girişte misafirlere hediye dağıtımı yapılacak. Gün boyu sürecek şölende çocuklar, gençler ve kadınlar için renkli etkinlikler planlandı. Katılımcılar; halat çekme, çuval yarışı ve 2 adet tavşanlı kısmet kutusu gibi geleneksel oyunlarla baharın neşesine ortak olacak.

Alanda ayrıca gün boyu şu atölyeler gerçekleştirilecek:

Su çömleği yapımı

Çiçekten taş yapımı

Gül yapımı

Uçurtma atölyesi

Aromaterapi atölyesi

Dilek kesesi atölyesi

İBB Kadın ve İBB Çocuk atölyeleri

MÜZİK VE DANS ZİYAFETİ: KONSER PROGRAMI

Saat 15.00'te başlayıp 21.30'a kadar devam edecek olan Hıdırellez şenliğinde, saat 17.00'de düzenlenecek ilk konserle birlikte misafirlere geleneksel lokma ve reyhan şerbeti ikramı sunulacak.

Baharın coşkusunu zirveye taşıyacak sahne programının akışı ise şu şekilde olacak:

17.45: Roman Dans Gösterisi

18.00: Rumeli Ekrem Konseri

19.15: Romanistanbul Dans Gösterisi

19.30: Cümbüş Cemaat Konseri

20.45: Balkan Dans Gösterisi

21.00: Buzuki Orhan Konseri

