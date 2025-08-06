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İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı: Ünlü isimler konsere akın etti

İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı: Ünlü isimler konsere akın etti

6.08.2025 09:46:00
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Haber Merkezi
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İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı: Ünlü isimler konsere akın etti

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye'de sahne aldı. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Lopez, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne aldı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansıyla İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, toplam 90 kişilik dev ekibiyle geldiği İstanbul'da, etkileyici bir sahne performansı sergiledi. 

Festival Park Yenikapı'da "On The Floor" parçasıyla açılışı yapan Lopez, albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirdi. 

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Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yaklaşık 2 saat süren konserde 15'i sahne gösterisi olmak üzere toplam 50 şarkı seslendiren Lopez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi organizasyonunda düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Lopez, İstanbullu hayranlarını selamlayarak, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." dedi. 

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Konseri dinlemeye gelen İstanbullu hayranlarında minnettar olduğunu belirten ve dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen ABD'li şarkıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. İyi vakit geçiriyor muyuz? İyi zaman geçirmeye hazır mısınız? Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı. 

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Konserine Cemre Baysel, Melis Sezen, Tuğba Ünsal, Aslı Turanlı, Berkay Şahin, Reynmen, Nükhet Duru, Hande Doğandemir ve Sahra Şaş gibi ünlü isimlerin akın ettiği Jennifer Lopez; hem şarkıları hem de dans performansıyla İstanbul'u salladı.

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