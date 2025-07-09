İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşmasıyla birlikte İstanbullular parklar ve sahillere akın etti. Caddebostan Sahili ve Büyükçekmece plajına gidenlerin bazıları denize girerek serinlerken bazıları botla denize açıldı. İstanbullular sahillerde aileleriyle vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkardı. Parkta oynayan çocuklar ve gölgede vakit geçirenler sahilde yoğunluk oluştu.

ŞEHİR MERKEZLERİ BOŞ KALDI

Meteoroloji uzmanları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin, güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıların ardından sahil ve parkların aksine şehir merkezleri ise boş kaldı. Eminönü meydan havadan görüntülendi.

'SICAKLIK ÇEKİLİR GİBİ DEĞİL'

Efe Yıldırım, “Yılın en sıcak günü öyleymiş. Ama evlerde durulmuyor gerçekten. O yüzden hepimiz de sahile attık kendimizi. Ailemizle birlikte. Oturmaya geldik. Gerçekten çekilir gibi değil" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK'

Sıcak havayı sahile gelerek değerlendirdiğini söyleyen Seval Menderes, “Bugünün çok sıcak olduğunu duydum dün. Eşime dedim hadi gel sahile inelim diye. Yakın oturuyoruz. Fakat o gelmeyi reddetti. Ben de arkadaşlarımı aradım. Hadi dedim bir kahvaltı yapalım mı sahilde? Hep birlikte geldik. Çok güzel bir de çamın altındayız. Serin serin hiç terlemeden oturduk. Kahvaltımızı ettik. Sohbetlerimizi ettik. Çok güzel bir gün geçirdik. Birazdan da kalkacağız" dedi.