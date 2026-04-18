19 Nisan Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı? 19 Nisan Pazar İstanbul Yarı Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İSTANBUL'DA YOLLAR KAÇTA KAPATILACAK, KAÇTA AÇILACAK?

Sürücülerin pazar sabahı mağduriyet yaşamaması için planlamalarını şu saatlere göre yapması öneriliyor:

Yolların Kapanma Saati: 04.30

Kademeli Açılış Başlangıcı: 11.05 (Balat bölgesi)

Tüm Parkurun Tamamen Açılması: 13.30 (Yenikapı bölgesi)

19 NİSAN PAZAR İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ

Saat 02.00 itibarıyla Program Bitimine Kadar Kapanacak Yollar

Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol: Samatya ile Yenikapı mevkileri arası.

Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol: Namık Kemal Varyant.

Saat 04.00 itibarıyla Program Bitimine Kadar Kapanacak Yollar

Bu saatten itibaren aşağıdaki ana caddeler ve bu caddelere çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır:

Kadir Has Caddesi

Ayvansaray Caddesi

Mürselpaşa Caddesi

Abdülezelpaşa Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi: Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası.

Sahil Kennedy Caddesi: Samatya Varyant ile Sirkeci Işıklar arası.

Namık Kemal Caddesi

Ayrıca şu noktalar da trafiğe kapalı olacaktır:

Avrasya Tüneli Acil Çıkışları

Avrasya Tüneli Aksaray Ayrımları

Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti

Karaköy Meydan Galata Köprüsü İstikameti

Tersane Caddesi Galata Köprüsü İstikameti

18.04.2025 saat 21.00 itibarıyla, kapatılacak yollar üzerinde park edilmiş olan araçlar kaldırılacaktır.

Alternatif Güzergahlar

Etkinlik süresince sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar ve köprüler:

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tüneli Transit Yol

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Orgeneral Nafiz Gürman Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Küçük Langa Aralığı Caddesi

Tersane Caddesi

Necatibey Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Refik Saydam Caddesi

Unkapanı Köprüsü