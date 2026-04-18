19 Nisan Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı? 19 Nisan Pazar İstanbul Yarı Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İSTANBUL'DA YOLLAR KAÇTA KAPATILACAK, KAÇTA AÇILACAK?
Sürücülerin pazar sabahı mağduriyet yaşamaması için planlamalarını şu saatlere göre yapması öneriliyor:
Yolların Kapanma Saati: 04.30
Kademeli Açılış Başlangıcı: 11.05 (Balat bölgesi)
Tüm Parkurun Tamamen Açılması: 13.30 (Yenikapı bölgesi)
19 NİSAN PAZAR İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ
Saat 02.00 itibarıyla Program Bitimine Kadar Kapanacak Yollar
Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol: Samatya ile Yenikapı mevkileri arası.
Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol: Namık Kemal Varyant.
Saat 04.00 itibarıyla Program Bitimine Kadar Kapanacak Yollar
Bu saatten itibaren aşağıdaki ana caddeler ve bu caddelere çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır:
Kadir Has Caddesi
Ayvansaray Caddesi
Mürselpaşa Caddesi
Abdülezelpaşa Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü
Reşadiye Caddesi
Ankara Caddesi: Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası.
Sahil Kennedy Caddesi: Samatya Varyant ile Sirkeci Işıklar arası.
Namık Kemal Caddesi
Ayrıca şu noktalar da trafiğe kapalı olacaktır:
Avrasya Tüneli Acil Çıkışları
Avrasya Tüneli Aksaray Ayrımları
Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti
Karaköy Meydan Galata Köprüsü İstikameti
Tersane Caddesi Galata Köprüsü İstikameti
18.04.2025 saat 21.00 itibarıyla, kapatılacak yollar üzerinde park edilmiş olan araçlar kaldırılacaktır.
Alternatif Güzergahlar
Etkinlik süresince sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar ve köprüler:
Atatürk Bulvarı
Avrasya Tüneli Transit Yol
Atatürk Köprüsü
Haliç Köprüsü
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
D 100 Kuzey Güney Yol
Türkeli Caddesi
Aksaray Caddesi
Orgeneral Nafiz Gürman Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Küçük Langa Aralığı Caddesi
Tersane Caddesi
Necatibey Caddesi
Kemeraltı Caddesi
Refik Saydam Caddesi
Unkapanı Köprüsü