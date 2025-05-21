22 Mayıs Perşembe gününden itibaren İstanbul’daki özel halk otobüslerinin sefere çıkmayacağı duyuruldu. Peki, İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hattında grev var?

İETT OTOBÜSLERİ NE ZAMAN KONTAK KAPATACAK?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şehir genelinde hizmet veren özel halk otobüslerinin bir gün boyunca kontak kapatacağını duyurdu.

3 BİN ARAÇ HİZMET DIŞI KALACAK?

Alınan karar kapsamında, kent genelinde hizmet veren 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü söz konusu tarihte sefere çıkmayacak. Bu araçlarda görev yapan yaklaşık 6 bin şoförün de aynı gün çalışmayacağı ifade edildi.