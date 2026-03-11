İstanbul Defterdarlığı'ndan Serenay Sarıkaya'ya 'teşekkür' belgesi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer aldı.

Ünlü isme bu sebeple teşekkür belgesi verildi.

GÖNÜLLÜ UYUM SEVİYESİ YÜKSEK MÜKELLEFLER ARASINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen Vergi Haftası kapsamında, Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesi verildi.

Gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya’ya, teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç takdim etti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, “Adanalı”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Aile”, “Şahmaran” ve "Kimler Geldi Kimler Geçti" gibi yapımlarla tanınıyor.

Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren 33 yaşındaki ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris'te düzenlenen defileye katıldı.