İstanbul Festivali’nde rock zirvesi... Duman ve Dolu Kadehi Ters Tut aynı gecede sahne aldı!

Festival Park Yenikapı’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen gecede, önce Dolu Kadehi Ters Tut ardından Duman sahne aldı; müzik, duygular ve yüksek enerji bir aradaydı.

DOLU KADEHİ TERS TUT’TAN FESTİVALE ÖZEL BİR SETLİST

Sahneye ilk çıkan grup Dolu Kadehi Ters Tut oldu. Alana yayılan ilk akorlarla birlikte binlerce müziksever sahneyle bütünleşti. Grubun derin tınılar ve mizahi dokunuşlarla harmanladığı parçaları, seyirciye hem içsel bir yolculuk hem de kolektif bir dans alanı sundu. Başlangıç şarkısı “Madem” ve “Aldattım”, “Çöpçatan”, “Islansın”, “Yalan”, “Dilerim Ki” gibi sevilen şarkıların yanı sıra setlist’e sürpriz yorumlar ve geçişler de ekleyen grup, özellikle vokal performansları ve ışık tasarımlarıyla geceye çarpıcı bir açılış yaptı.

Seyirciden gelen yoğun alkışlara içtenlikle karşılık veren grup üyeleri, sahnede kaldıkları süre boyunca müzikle duygular arasında güçlü bir bağ kurdu. Finalde sahneyi devrederken alkışların dinmemesi, Dolu Kadehi Ters Tut’un gecenin henüz başında festivalin unutulmazları arasına girdiğini gösterdi.

DUMAN’LA FESTİVALİN NABZI YÜKSELDİ

Gecenin ikinci yarısında Türk rock müziğinin efsaneleşmiş grubu Duman sahne aldı. Işıkların yanmasıyla alanı kaplayan binlerce kişi, tek bir sesle şarkılara eşlik etmeye başladı. “Kufi”, “İstanbul”, “Seni Kendime Sakladım”, “Köprüaltı”, “Senden Daha Güzel” gibi şarkılarla hem genç hem de yetişkin dinleyicileri ortak bir nostalji ve coşku duygusunda buluşturan grup, sahne duruşu ve temposuyla festivalin zirve noktalarından birine imza attı.

HER NOTA, ON BİNLERİN KALP ATIŞINA KARIŞTI

Seyircinin her parçayı ezbere söylemesi, ellerin havada, telefon ışıklarının gökyüzünde dans ettiği anlara dönüştü. Finalde “Her Şeyi Yak” ve “Bu Akşam” ile geceyi sonlandıran Duman, sahneden alkışlar arasında ayrıldı.

FESTİVAL TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos tarihleri arasında her gün farklı sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Festival Park Yenikapı’da gün boyu süren gastronomi, deneyim ve eğlence alanlarının ardından, her akşam iki büyük konserle müzikseverleri buluşturan festivalde, 9 Ağustos’ta sahne sırasıyla Madrigal ve Mor ve Ötesi’nde olacak.