İstanbul kahve festivaline geri sayım başladı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:52

İstanbul Coffee Festival, iki yıl aradan sonra kahve severleri Küçükçiftlik Park'ta buluşturuyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9 ve 10 Ekim tarihlerinde bir araya getirecek.

Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyim ve kahve sektöründeki yarışmalardan biri olan Aeropress 2021, Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’i içerisinde gerçekleşecek.

Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak.

Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut gibi isimlerin yanı sıra yeni genç sanatçıların vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.

Alper Sesli; “Festivalde bu yıl, tüm hijyen, sosyal mesafe, maske, aşı-PCR testi kontrollerini çok sıkı bir kontrol mekanizmasıyla gerçekleştireceğiz. Bu yıl pandemi nedeniyle kapasitemizi ciddi bir oranda düşürdük ve bilet satışlarımızı sınırlandırdık" ifadelerini kullandı.