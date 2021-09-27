İstanbul kahve festivaline geri sayım başladı
Kahve severleri buluşturacak etkinlik 'İstanbul Coffee Festival', 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.
İstanbul Coffee Festival, iki yıl aradan sonra kahve severleri Küçükçiftlik Park'ta buluşturuyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9 ve 10 Ekim tarihlerinde bir araya getirecek.
Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyim ve kahve sektöründeki yarışmalardan biri olan Aeropress 2021, Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’i içerisinde gerçekleşecek.
Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak.
Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut gibi isimlerin yanı sıra yeni genç sanatçıların vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.
Alper Sesli; “Festivalde bu yıl, tüm hijyen, sosyal mesafe, maske, aşı-PCR testi kontrollerini çok sıkı bir kontrol mekanizmasıyla gerçekleştireceğiz. Bu yıl pandemi nedeniyle kapasitemizi ciddi bir oranda düşürdük ve bilet satışlarımızı sınırlandırdık" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor