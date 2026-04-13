İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi park ve korularına 3 milyon 580 bin lale dikti. Peki, İstanbul Lale Festivali ne zaman? İstanbul Lale Festivali nerede yapılacak?

2026 İSTANBUL LALE FESTİVALİ TARİHİ

1 Nisan'da başlayan İstanbul Lale Festivali, 2026 yılında da 30 Nisan'a kadar sürecek.

FESTİVALDE GEZİLMESİ GEREKEN YERLER

İstanbul Lale Festivali yalnızca Emirgan Korusu ile sınırlı değil; şehrin birçok önemli parkı da bu renkli etkinlik için özel olarak hazırlanıyor.

Festival kapsamında öne çıkan başlıca alanlar şunlar:

Emirgan Korusu

Göztepe 60. Yıl Parkı

Gülhane Parkı

Bu bölgelerde yapılan peyzaj ve düzenleme çalışmaları, lalelerin doğal açma dönemleri ve mevsim koşulları göz önünde bulundurularak titizlikle planlanıyor.