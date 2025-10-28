Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 20:52:00
İstanbul, her yıl olduğu gibi bu yıl da sporun ve dayanıklılığın merkezi olacak. Peki, İstanbul maratonu ne zaman? 47. İstanbul maratonu güzergahı...

Kıtalar arasında koşulan tek maraton olma unvanına sahip İstanbul Maratonu, 2025'te 47. kez start alacak. Peki, İstanbul maratonu ne zaman? 47. İstanbul maratonu güzergahı...

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025'te koşulacak. Maraton, Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak.

47. İSTANBUL MARATONU 2025 – YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

Saat Etkinlik / Aşama

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması

06.00 Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması

06.45 – 07.45 Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)

07.00 – 08.00 Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri

09.15 – 10.15 Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)

08.45 Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı

09.00 42K maraton yarış başlangıcı

09.10 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi

09.19 15.5K yarış başlangıcı (1. start)

09.38 15.5K yarış başlangıcı (2. start)

10.05 15.5K yarış başlangıcı (3. start)

10.08 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

10.32 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)

11.06 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)

11.10 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

11.40 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)

12.00 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)

12.14 Halk koşusu yarış başlangıcı

12.20 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)

12.30 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)

14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması

15.00 Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması

15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

15.30 Tüm parkurun trafiğe açılması

İSTANBUL MARATONU NEDİR?

İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur. İlk yarış 46 yıl önce 1 Nisan 1979'da yapıldı.

