İstanbul’un en serin noktaları: Sıcak günlerde kaçış rotaları

Son günlerde İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak birçok kişiyi bunaltıyor. Şehir merkezinde termometreler 35 dereceyi aşarken, nem oranının da artmasıyla hissedilen sıcaklık daha da yükseliyor. Böyle günlerde serin bir nefes almak isteyen İstanbullular ve ziyaretçiler için şehrin görece serin kalan bölgeleri adeta birer kaçış rotası oluyor. İşte İstanbul’da sıcak havalarda serinleyebileceğiniz bazı noktalar...

BELGRAD ORMANI

Şehrin en popüler yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, yoğun ağaç dokusu sayesinde sıcak günlerde bile birkaç derece daha serin hissediliyor. Yürüyüş parkurları ve göl kenarı alanlarıyla nefes alabileceğiniz bir durak.

POLONEZKÖY TABİAT PARKI

Beykoz’da yer alan Polonezköy, hem bol ağaçlı doğası hem de gölge sağlayan patikalarıyla serin bir gün geçirmek için ideal. Şehir merkezine göre daha düşük sıcaklık değerlerine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

ŞİLE VE AĞVA SAHİLLERİ

Karadeniz kıyısındaki Şile ve Ağva, şehir merkezine göre daha serin rüzgârlar alır. Yazın bunaltıcı sıcaklarında deniz kenarında vakit geçirmek ya da dalga sesleri eşliğinde serinlemek isteyenler için güzel bir alternatif.

EMİRGAN KORUSU

Boğaz kıyısındaki konumuyla hafif rüzgarları yakalayan Emirgan Korusu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havasıyla dikkat çeker. Göl kenarındaki oturma alanları da günü keyifli geçirmenizi sağlar.

YILDIZ PARKI

Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Parkı, hem gölge alanları hem de Boğaz’dan gelen serin esintileriyle sıcak günlerde tercih edilen bir başka durak.

ANADOLU FENERİ VE RUMELİ FENERİ

İstanbul’un en uç noktalarında yer alan bu iki fener bölgesi, Karadeniz’in etkisiyle şehir merkezine göre genellikle birkaç derece daha serin olur. Hem manzara hem de temiz hava arayanlar için idealdir.

BÜYÜKADA VE DİĞER PRENS ADALARI

Şehir merkezinden vapurla kısa bir yolculukla ulaşabileceğiniz Prens Adaları, denizden gelen rüzgar sayesinde özellikle akşam saatlerinde serin bir ortam sunar.