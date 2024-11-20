İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Karın ne zaman yağacağı milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alıyor. Doğu Anadolu gibi bölgelerde görülen kar yağışlarının ise etkisini yurt geneline doğru artması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:35

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Havaların soğumasıyla kar yağışı beklenmeye başlandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteorolojinin yaptığı 5 günlük tahminlere göre; 19-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak 19 ve 21 Kasım'da ülkenin Doğu tarafındaki bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor.

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tahminlerine göre; 19 Kasım Salı günü Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt ve Van'da kar yağacak. 20 Kasım Çarşamba günü ise yalnız Bitlis'te kar yağışı bekleniyor.


Etiketler: #kar ne zaman yağacak #kar yağışı

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