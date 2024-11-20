Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:35

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:35

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Havaların soğumasıyla kar yağışı beklenmeye başlandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteorolojinin yaptığı 5 günlük tahminlere göre; 19-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak 19 ve 21 Kasım'da ülkenin Doğu tarafındaki bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor.

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tahminlerine göre; 19 Kasım Salı günü Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt ve Van'da kar yağacak. 20 Kasım Çarşamba günü ise yalnız Bitlis'te kar yağışı bekleniyor.