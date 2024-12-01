Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:26

Güncelleme: 01.12.2024 - 11:26

Kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ederken İstanbul'da kar yağışı olacak mı, sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım" dedi.

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