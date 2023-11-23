İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? 23 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:15

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:18

Ülke genelinde son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte içme suyu barajlarındaki su hacmi 5 günde 7,7 milyar metreküpten 8 milyar metreküpe çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; 1 Ekim 2023- 21 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 22,1 oranında artış yaşandı.

İstanbul'da da son günlerde etkili olan sağanak yağış hala sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor.

23 KASIM 2023 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

7 Kasım'da İstanbul barajlarında 154,4 milyon metreküp olan su miktarı, 21 Kasım'da 46,8 milyon metreküp artışla 221,2 milyon metreküpe ulaşmıştı.

23 Kasım itibarıyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 7,35 yükselerek yüzde 23,78 seviyesine ulaştı.

Sadece baraj rezervuarlarındaki aktif doluluk miktarına göre İstanbul'un şu an sadece 2,2 aylık suyu bulunuyor.

23 KASIM İSTANBUL'DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 28,25, Terkos Barajı 11,65, Büyükçekmece Barajı yüzde 8,41, Sazlıdere Barajı yüzde 8,23, Istrancalar Barajı yüzde 23,86, Kazandere Barajı yüzde 6,54, Pabuçdere Barajı 3,66, Ömerli Barajı yüzde 46,08, Darlık Barajı yüzde 37,87, Elmalı Barajı yüzde 45 seviyelerinde doluluğa erişti.