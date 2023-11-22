İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? 22 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?
İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı merak edildi. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor. 22 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış hala sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor.
22 KASIM 2023 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 7,07 yükselerek yüzde 23,25 seviyesine ulaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.
Barajların doluluk 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25'e yükseldi.
22 KASIM İSTANBUL'DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?
Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 24,57, Terkos Barajı 11,29, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96, Sazlıdere Barajı yüzde 8, Istrancalar Barajı yüzde 22,24, Kazandere Barajı yüzde 6,29, Pabuçdere Barajı 3,22, Ömerli Barajı yüzde 45,57, Darlık Barajı yüzde 37,57, Elmalı Barajı yüzde 44,17 seviyelerinde doluluğa erişti.
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