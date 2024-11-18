İstanbul'da çekildi: Rami Malek’in başrolünde yer aldığı 'Amatör'ün fragmanı yayınlandı
Rami Malek'in başrolünde yer aldığı Amatör filminin fragmanı yayınlandı; İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan Galata Köprüsü ve Tarihi Yarımada görüntüleri dikkat çekti.
Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek ve Oscar adayı Laurence Fishburne’ün başrollerini paylaştığı casusluk türündeki Amatör filminin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu.
20th Century Studios yapımı olan film, Robert Littell'in aynı adlı romanından Ken Nolan ve Gary Spinelli tarafından senaryolaştırıldı. Yönetmen koltuğunda James Hawes'in oturduğu yapımda, İstanbul’un tarihi dokusu da sahnelere taşındı. Fragmanda, Rami Malek’in Galata Köprüsü'nde yürüyüşü ve Tarihi Yarımada görüntüleri dikkat çekti.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez ve Danny Sapani gibi isimler yer alıyor.
Etiketler: #Rami Malek #amatör
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