İstanbul'da duyulan uçak seslerinin sebebi ne? İstanbul'da jetler neden uçuyor?
İstanbul'da yaşayan yurttaşlar, gökyüzünden gelen uçak ve jet seslerinin ardından sosyal medyada seslerin nedenini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da duyulan uçak seslerinin sebebi ne? İstanbul'da jetler neden uçuyor?
Özellikle Anadolu yakasında yaşayan İstanbullu yurttaşlar, gökyüzünden gelen jet seslerinin nedenini sosyal medyada araştırıyor. Peki, İstanbul'da duyulan uçak seslerinin sebebi ne? İstanbul'da jetler neden uçuyor?
İSTANBUL'DA DUYULAN UÇAK SESLERİNİN SEBEBİ NE?
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 26 Ekim cumartesi günü saat 16:00'da prova uçuşu gerçekleştirdi.
İSTANBUL'DA JETLER NEDEN UÇUYOR?
SOLOTÜRK ilk olarak Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.
Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #İstanbul #Solotürk #uçak
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